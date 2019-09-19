مقتل قائد القوات السعودية في حضرموت والامارات أول المتهمين

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – حضرموت

لقي عدد من العسكريين السعوديين بينهم قيادي، اليوم الخميس، مصرعهم، بانفجار عبوة ناسفة في محافظة حضرموت وذلك انتقاماً لمقتل سته عسكريين اماراتيين في عدن الاسبوع الماضي.

وذكرت مصادر إعلامية ان قائد القوات السعودية المتمركزة في وادي حضرموت؛ المقدم الركن بندر مزيد العتيبي “ابو نواف” قتل مع جنديان سعوديان وآخران يمنيان من المنطقة العسكرية الأولى، بانفجار عبوة ناسفة في مديرية شبام غرب وادي حضرموت.

ولم تستبعد مصادر خاصة في تصريحها لـ” الخليج 365 ” تورط الامارات في العملية كرد على مقتل سته من جنودها في عدن الاسبوع الماضي.

وقال الناشط الجنوبي، حسين الافعي، في تغريده رصدها الخليج 365، قتلوا أبو نواف “بندر العتيبي”، قائد القوات السعودية بحضرموت، بهدف السيطرة التامة على حضرموت، وإجبار السعودية على الانسحاب، تماما كما صنعت من قبل بقتل العقيد عبدالله السهيان في باب المندب على الساحل الغربي.