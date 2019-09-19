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عدن - ياسمين التهامي - مؤسسة للخير نسعى تواصل برنامجها توزيع الزي المدرسي بمدارس 26سبتمر والشهيد مخبال بالغيضة

المهرة: جهينة يمن: خاص.

تحت شعار "أعطني يدك ليرى العالم إنجازنا"استكملت مؤسسة "للخير نسعى" صباح اليوم الخميس الموافق 19/سبتمبر حملتها الإنسانية في توزيع الزي المدرسي لمدرستي 26سبتمر الأساسية للبنات و مدرسة الشهيد مخبال الأساسية للبنين بدعم من مدير عام مكتب حقوق الإنسان م.المهرة الأستاذ محمود لحيمر القميري.

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و أفادت رئيسة مؤسسة للخير نسعى الأستاذة نوف بلحاف نظرا للظروف الاقتصادية الذي تمر به بعض من الأسر وفرنا "١٠١" زي مدرسي لطالبات مدرسة 26 سبتمبر الأساسية و ايضا "١٦٩" من الزي المدرسي لمدرسة الشهيد مخبال للبنين بمختلف المقاسات بالتنسيق مع محلات الخياطة موضحة بنت بلحاف ان البرنامج يستهدف جميع مدارس الغيضة الحكومية وجميع الصفوف

للطلاب و الطالبات المحتاجين وفق تصاميم جذابة و ألوان موحدة لجميع المستويات.

من جهتهم شكرت إدارتي مدرسة 26سبتمر أ. خديجة الشماسي مؤسسة "للخير نسعى"والأستاذة قمر محمد سالم كده و الأستاذ رشيد سيف وكلاء مدرسة الشهيد مخبال على هذه اللفتة الكريمة و الهدية المقدمة للطلاب والطالبات متمنين للمؤسسة و مدير حقوق الإنسان محمود القميري مزيدا من الدعم بما ينفع المجتمع.