شكرا لبحثكم عن خبر فلكي يمني يكشف عن موعد الإعتدال الخريفي للعام الجاري والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف فلكي يمني، اليوم الخميس، عن موعد الإعتدال الخريفي للعام الجاري 2019.

وقال الفلكي عدنان الشوافي، في بيان مقتضب نشره على صفحته بالفيسبوك، رصده " المشهد اليمني" أن الاعتدال الخريفي يحدث هذا العام يوم الإثنين القادم الموافق 23 سبتمبر/ أيلول 2019 بتعامد الشمس على خط الإستواء الساعة 10:50 صباحاً بتوقيت صنعاء (UTC 3) معلنة بداية فصل الخريف للنصف الشمالي من الكرة الأرضية وبداية فصل الربيع للنصف الجنوبي من الكرة الأرضية.

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وأشار الشوافي الى أن الإعتدال الخريفي يحدث فلكياً بتعامد الشمس على دائرة خط الاستواء (مرورها بخط استواء ما كان يعرف بالقبة السماوية و انتقالها من الشمال الى الجنوب) ويكون في تلك اللحظة توزيع أشعة الشمس متساوي على نصفي الكرة الأرضية.

ونوه الشوافي بأن فصل الخريف يستمر لنحو 89 يوم و 20 ساعة و 29 دقيقة وينتهى بتعامد الشمس على مدار الجدي في 22 من ديسمبر/كانون الأول المقبل الساعة 7:19 دقيقة صباحاً بتوقيت صنعاء (UTC 3)؛ حسب المفهوم الفلكي بينما من ناحية ارصادية / مناخية قد تختلف الحضارات /البلدان في تحديد بداية فصل الخريف بالمفهوم الارصادي.

وكان فلكي يمني آخر توقع بتأثر اليمن والسعودية والامارات وسلطنة عمان خلال الايام القادمة، بعاصفة مدارية في البحر العربي.