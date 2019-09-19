إنطلاق حملة طبية واسعة في الضالع لمكافحة أمراض العيون

الخميس 19 سبتمبر 2019 حملة طبية واسعة في مخيم العيون الطبي المجاني الذي تقيمه مؤسسة التواصل للتنمية الإنسانية بمستشفى النصر بمحافظة الضالع كتب الخليج 365-الضالع انطلقت اليوم الخميس حملة طبية واسعة في مخيم العيون الطبي المجاني الذي تقيمه مؤسسة التواصل للتنمية الإنسانية بمستشفى النصر بمحافظة الضالع ضمن الحملة الطبية ٥٧ لمكافحة العمى وأمراض العيون ( إزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات ).

Advertisements وأثناء محافظ المحافظة على ما تقدمة الكويت من دعم مساند للشعب اليمني ومحافظة الضالع على وجه التحديد. وشكر المحافظ مؤسسة التواصل وجمعية الرحمة على المبادرة في اقامة مثل هذه المخيمات الطبية للتخفيف من معاناة المواطنين. وفي تصريح خاص اوضح رئيس مؤسسة التواصل للتنمية الإنسانية د.رائد السقاف أن الحملة تأتي بتمويل من مؤسسة الرحمة بدولة الكويت وهي الحملة 57 وتستهدف الحملة إجراء 300 عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات بمشاركة فريق طبي من مؤسسة العيون الطبية. واشار الى أن الحملة الطبية تشمل إجراء العمليات الجراحية وتوزيع الأدوية والنظارات بشكل مجاني وتستمر لمدة أسبوع.

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