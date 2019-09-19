لملس يبحث مع مسؤولة في الامم المتحدة الوضع الانساني في الجنوب

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الخميس 19 سبتمبر 2019
عضو المجلس الانتقالي احمد لملس
كتب
الخليج 365-عدن
بحث القيادي في المجلس الانتقالي احمد لملس مع ممثلة منسقة الشؤون الإنسانية بمكتب الأمم المتحدة في اليمن، والسيد ماساكي واتانابي ،نائب مدير الشؤون السياسية بمكتب المبعوث الأممي السيد مارتن غريفيث في العاصمة عدن .
وفي بداية اللقاء رحب الأمين العام بالسيدة سوكي والوفد المرافق لها، معرباً عن سعادته بانعقاد هذا اللقاء الذي يعد الثاني خلال الأسبوع الجاري.
وثمن الأمين العام اهتمام منسقية الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة بالجوانب الإنسانية وبمعاناة الشعب الجنوبي في ظل الأوضاع والظروف الراهنة.
وأشار لملس إلى أن المنظمات الإغاثية المختلفة خلال السنوات الأربع الماضية، كان ومايزال البعض منها محصوراً في إطار إغاثة ومساعدة فئة النازحين فقط، في حين أن هناك فئات أخرى في العاصمة عدن-على سبيل المثال- تستحق أن تقدم لها المساعدات الإنسانية من قبل تلك المنظمات.
وأكد الأمين العام أن تردي في الأوضاع الإنسانية في محافظات الجنوب، وخصوصا في مجالات الخدمات، سببه تخلي حكومة الشرعية الفاسدة عن مسوؤليتها تجاه المواطنين في الكثير من جوانب الحياة المعيشة، وخاصة امتناعها عن توفير الوقود الخاص بمحطات توليد الكهرباء وصرف مرتبات المؤسسة الأمنية والعسكرية، وكذا إيقاف عمل مصلحة الهجرة والجوازات، و مراكز غسيل الكلى وغيرها من المرافق ، الأمر الذي تسبب في مضاعفة معاناة المواطنين.
وأضاف لملس مؤكداً:" إن قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي وفي ظل هكذا أوضاع اضطلعت بمسوؤليتها الوطنية، وتكفلت بتوفير وقود الكهرباء خلال شهري أغسطس وسبتمبر وذلك بهدف رفع المعاناة عن المواطن الذي يتجرع فشل الحكومة وفسادها الطاغي على كل جوانب الحياة".
وفي ختام اللقاء، قام الأمين العام بتسليم ممثلة منسقة الشوؤن الإنسانية ملف حول انتهاكات الحكومة وتردي الخدمات وانعكاساتها السلبية على حياة المواطنين، والذي قامت قامت برصده وإعداده دائرة حقوق الإنسان بالأمانة العامة.
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