قوات الإخوان تنسحب من سواحل أبين بالتزامن مع اقتراب قوات التحالف

ميليشيا الاصلاح الاخوانية

كتب الخليج 365

وقالت المصادر إن كمائن كثيرة تعرضت لها القوات الحكومية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي خلال اليومين الماضيين، يقف وراءها مقاتلو المجلس الانتقالي الجنوبي، مضيفا أن قوات هادي لم تعد قادرة على تأمين خطوط إمدادها بسبب كثرة تلك الكمائن.

وأشارت المصادر إلى أن كمائن الجنوبيين التي استهدفت القوات الحكومية كانت تحديدا في منطقتي ضيقة والمحفد.

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