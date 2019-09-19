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الخميس 19 سبتمبر 2019
عصام حبريش الكثيري
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الخليج 365 - متابعات
أكد وكيل محافظة حضرموت لشئون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري على أهمية المشاريع الاستثمارية في امتصاص البطالة و توفير فرص عمل في مجالات مختلفة لشريحة واسعة من الشباب ، مؤكدا بأن السلطة المحلية ستقدم كافة التسهيلات لتذليل كافة الصعوبات التي تواجه المستثمرين في تنفيذ تلك المشاريع .
وأشاد وكيل المحافظة أثناء افتتاحه اليوم محطة الماهر للخدمات النفطية في منطقة عيديد بمديرية تريم بالدور الكبير الذي تقوم به القطاعات الخاصة ومساندتها للسلطات المحلية في تنفيذ العديد من المشاريع الخدمية والتنموية.
وأوضح رئيس مجلس ادارة مجموعة الماهر التجارية عبدالله أبوبكر الجنيد بأن السعة التخزينية للمحطة موزعة على أربعة خزانات سعة الخزان الواحد 60 ألف لتر ، وتبلغ سعتها التخزينية الاجمالية 240 ألف لتر ، لافتا بأنه تم انشاء المحطة في موقع استراتيجي وبتصميم معماري فريد مستوحى من العمارة الحضرمية .
حضر افتتاح المشروع المدير العام لمديرية تريم خالد هويدي والأمين العام للمجلس المحلي بمديرية تريم المهندس محمد عوض هادي والمدير التنفيذي لمجموعة الماهر التجارية وليد الحسين ومدير المحطة خالد الحسين ومدير ادارة الشؤون الاجتماعية والعمل بمديرية تريم وعدد من المختصين .
كانت هذه تفاصيل خبر وكيل وادي حضرموت يؤكد دعم المسلطة المحلية لجميع المشاريع الاستثمارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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