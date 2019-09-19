إب: بسبب العملة الجديدة مليشيا الحوثي تنهب ملايين من الصرافة بحزم العدين

ميليشيا الحوثي

كتب الخليج 365-إب

تواصل مليشيا الحوثي نهب المحلات التجارية والصرافة في محافظة إب لصالحها ووصلت هذه الايام الى ذورتها. وقالت مصادر محلية في محافظة إب إن مليشيا الحوثي نفذت حملات امنية على محلات الصرافة في مديرية حزم العدين غرب المحافظة. ونهبت مليشيا الحوثي بحسب المصادر نحو أربعة مليون ريال على شركة الحزمي للصرافة فرع حزم العدين بمركز المديرية تحت مبرر أنها من العملة الجديدة. وتحدثت المصادر عن تعرض عدد من التجار بمركز مديرية حزم العدين وبعض العزل فيها لنهب أموال عدة تحت مبرر أنها من الطبعة الجديدة التابعة للحكومة الشرعية. وأكدت مصادر مطلعة بأن المليشيا تنهب الأموال ذات الطبعة الجديدة على التجار وتعيد إستخدامها في السوق لحاجات قياداتها ومن ثم تمارس إبتزاز ونهب الأموال تحت مبرر أنها من الطبعة الجديدة.



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