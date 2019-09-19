أدخل الحوثيين لأرحب والآن يحاصرونه في داره.. ما مصير فارس الحباري

الخميس 19 سبتمبر 2019

ميليشيا الحوثي

كتب الخليج 365-صنعاء

تواصل مليشيا الحوثي عملية التحشيد المسلح ضد الشيخ القبلي في ارحب فارس الحباري على خلفية مشاكل وقعت بينه وبين الحوثييين على ارض في مطار صنعاء الدولي.

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وكان فارس الحباري الرجل الذي قام بتسهيل دخول مليشيا الحوثي الى مدينة ارحب شمال محافظة صنعاء.

وقالت مصادر محلية إن عناصر الميلشيا تتمركز على التباب والجبال المطلة على مديرية ارحب بع ان استفحل الخلاف الذي نشب قبل فترة بين محافظ ريمة فارس الحباري وقياي اخر على ارضية كبيرة موثقة ضمن املاك المطار الجديد في منطقة الرحبة شمال العاصمة.

وبلغت الخلافات منتصف هذا الاسبوع ذروتها ، وشهدت مواجهات مسلحة بين الجانبين وهو ما دفع الحوثيين بالتدخل من خلال محمد علي الحوثي لدعم القيادي الحوثي الذي ينتمي للسلالة ضد الحباري .

وفشلت وساطات من قبل مشائخ من ابناء مدينة ارحب الثلاثاء الماضي وذلك لرأب الصدع لكن عملية التحشيد ما تزال مستمرة.