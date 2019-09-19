مؤتمر إب يخرج عن صمته ويهدد الحوثيين بتحركات عملية

الخميس 19 سبتمبر 2019

مليشيا الحوثي

كتب الخليج 365 ـ متابعات

تصاعد حدة الخلافات بين قيادات حزب المؤتمر في محافظة إب ومليشيا الحوثي المتوردة من خارج المحافظة على خلفية قضايا ادارية في المحافظة.



وقال حزب المؤتمر في بيان له بأنه يتعرض للإقصاء والتهميش من قبل جماعة الحوثيين والتي تحكم قبضتها على المحافظة منذ أكتوبر 2014م.

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وذكر الحزب في بيان له إن كوادره يتعرضون لما أسماه بـ” حملة إقصاء” على يد حلفائه الحوثيين من خلال إبعاد وعزل كوادره من مناصبهم الإدارية.

ووصف البيان هذه الحملة بـ”غير المبرر وغير قانوني وتجري بالمخالفة الصريحة للقانون والنظام وشروط معايير شغل الوظيفة العامة”.

وهددت قيادات المؤتمر في المحافظة باستقالات جماعية من الحزب وتجميد عضويتهم إحتجاجاً ورفضاً لاستمرار ما يتعرضون له.

وطالب بيان مؤتمر إب قيادة الحزب في صنعاء بالنزول إلى محافظة إب وعقد لقاءات مع قيادات الحزب للإطلاع على ما يتعرضون له من إقصاء وتهميش ووضع حد لها.