- 1/2
- 2/2
الخميس 19 سبتمبر 2019
مليشيا الحوثي
كتب
الخليج 365 ـ متابعات
تصاعد حدة الخلافات بين قيادات حزب المؤتمر في محافظة إب ومليشيا الحوثي المتوردة من خارج المحافظة على خلفية قضايا ادارية في المحافظة.
وقال حزب المؤتمر في بيان له بأنه يتعرض للإقصاء والتهميش من قبل جماعة الحوثيين والتي تحكم قبضتها على المحافظة منذ أكتوبر 2014م.
وذكر الحزب في بيان له إن كوادره يتعرضون لما أسماه بـ” حملة إقصاء” على يد حلفائه الحوثيين من خلال إبعاد وعزل كوادره من مناصبهم الإدارية.
ووصف البيان هذه الحملة بـ”غير المبرر وغير قانوني وتجري بالمخالفة الصريحة للقانون والنظام وشروط معايير شغل الوظيفة العامة”.
وهددت قيادات المؤتمر في المحافظة باستقالات جماعية من الحزب وتجميد عضويتهم إحتجاجاً ورفضاً لاستمرار ما يتعرضون له.
وطالب بيان مؤتمر إب قيادة الحزب في صنعاء بالنزول إلى محافظة إب وعقد لقاءات مع قيادات الحزب للإطلاع على ما يتعرضون له من إقصاء وتهميش ووضع حد لها.
كانت هذه تفاصيل خبر مؤتمر إب يخرج عن صمته ويهدد الحوثيين بتحركات عملية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.