شكرا لقرائتكم خبر عن مباشر من محلات الصرافة ارتفاع الدولار أمام الريال في تعاملاته صباح الخميس تعرف على الأسعار والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - واصلت اسعار العملات الاجنبية ارتفاعها مقابل الريال اليمني صباح اليوم الخميس. وأظهر متعاملين في محلات الصرافة، بأن أسعار الصرف صباح الخميس الموافق 19 سبتمبر 2019م، كان على النحو التالي: سعر الصرف في صنعاء: الدولار الأمريكي شراء 600 البيع 605 السعودي شراء 158,2 إلى 158,5 Advertisements البيع 159

أسعار الصرف في العاصمة المؤقتة عدن: الدولار شراء 607 إلى 609 البيع 612 إلى 614 السعودي شراء 159,2 إلى 159,5 البيع 159,8 إلى 160 يذكر أن الأسعار غير ثابتة وتختلف بين الفينة والأخرى

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