الاكثر مشاهدة - عــــــــــاجل : السعودية تعلن الرد العسكري الحاسم على هجمات أرامكو وترسل الرسالة الأخيرة لمجلس الأمن .. شاهد ما ورد فيها

شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــــاجل : السعودية تعلن الرد العسكري الحاسم على هجمات أرامكو وترسل الرسالة الأخيرة لمجلس الأمن .. شاهد ما ورد فيها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجهت السعودية رسالتين إلى مجلس الأمن الدولي، أكدت فيهما أنها تتعامل مع ما وصفته بـ "هجوم إرهابي منظم" على منشأتين لشركة "أرامكو"، وستتخذ إجراءات الرد اللازمة وفق القانون الدولي.

ووجهت إحدى الرسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والأخرى إلى رئيس مجلس الأمن المندوب الروسي الدائم، فاسيلي نيبينزيا، وإلى أعضاء مجلس الأمن.

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وقالت الرياض في الرسالتين: "نتعامل مع هجوم إرهابي منظم"، مضيفة أن "كل المؤشرات تدل على أن الأسلحة المستخدمة في الهجوم على أرامكو إيرانية".

ودعت المملكة الأمم المتحدة والخبراء الدوليين إلى المشاركة في التحقيقات حول الهجوم الذي تعرضت له منشأتي بقيق وهجرة خريص التابعتين لـ "أرامكو" السبت الماضي.

المصدر: وكالات