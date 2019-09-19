الاكثر مشاهدة - الأمير خالد سفير السعودية في لندن يكشف عن ‘‘وصمة عار’’ في تاريخ المملكة .. وهذا ما قاله عن مقتل خاشقجي

شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير خالد سفير السعودية في لندن يكشف عن ‘‘وصمة عار’’ في تاريخ المملكة .. وهذا ما قاله عن مقتل خاشقجي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وصف الأمير خالد بن بندر آل سعود، سفير السعودية لدى بريطانيا، جريمة مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية الرياض بإسطنبول بأنها "وصمة عار".

وقال في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، الأربعاء: "ما حدث في إسطنبول قبل نحو عام، كان وصمة عار على السعودية، وعلى ثقافتنا، وشعبنا وحكومتنا".

وأضاف: "أتمنى لو أن هذا لم يحدث".



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وتعد هذه التصريحات هي الأولى التي يصف فيها مسؤول سعودي بأن الجريمة "وصمة عار" على المملكة.

وقتل خاشقجي في 2 أكتوبر الماضي، داخل القنصلية السعودية بإسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي وأثارت استنكارًا واسعًا لم ينضب حتى اليوم.

وفي يوليو الماضي، نشرت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان تقريرًا أعدته مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء، أجنيس كالامار، من 101 صفحة، وحمّلت فيه السعودية مسؤولية قتل خاشقجي عمدًا، مؤكدة وجود أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسؤولين سعوديين كبار، بينهم ولي العهد محمد بن سلمان.

وذكر تقرير كالامار أن "مقتل خاشقجي هو إعدام خارج نطاق القانون، تتحمل مسؤوليته السعودية".