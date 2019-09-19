شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن الجهة المنفذة للعملية الغادرة التي قتلت قائد القوات السعودية وجنود آخرين في حضرموت ظهر... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سقط 5 قتلى بينهم 3 سعوديين أحدهم قائد القوات السعودية في الوادي والصحراء بحضرموت اليوم الخميس في انفجار عبوة ناسفة زرعتها مليشيات ما يسمى المجلس الانتقالي في مدينة شبام حضرموت (شرقي اليمن)

وفي التفاصيل قتل قائد قوات التحالف في منطقة الوادي والصحراء بحضرموت ويدعى ابو نواف برتبة عميد اضافة الى جنديين سعوديين ومثلهم يمنيين واصابة 13 اخرين

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وقالت مصادر عسكرية لمأرب برس ان 5 اطقم عسكرية تحركت بعد وصول بلاغ عن وجود عبوات ناسفة في احدى مناطق شبام ،فتم نزع عبوتين من قبل القوة التي خرجت للمهمة ، ولم تنتبه لوجود عبوة ثالثة فانفجرت بهم وخلفت هذا العدد من القتلى والجرحى

وقالت المصادر ان المعلومات الاستخبارية تفيد بأن الجهة المتورطة في زرع تلك العبوات هي مليشيات المجلس الانتقالي المدعومة من الامارات

وشهدت شبام قبل ايام هجوم ارهابي استهدف قوات من المنطقة الاولى الا ان الحادثة التي وقعت بتفجير دراجة نارية لم تسفر عن سقوط خسائر بشرية واحرقت ثلاثة اطقم جراء الهجوم.