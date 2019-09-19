شكرا لبحثكم عن خبر العطاس: نفط حضرموت لأهل حضرموت والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت الكاتبة والاديبة الحقوقية هدى العطاس ان نفط حضرموت يجب ان يكون لحضرموت . Advertisements وقالت العطاس في تغريدة لها:إتّق غضب الحليم..أخيرا البحسني يمنع ناقلة النفط من تصدير نفط حضرموت بعد أن انهكت حضرموت من سوء الخدمات وانقطاع الكهرباء والأنكى عدم حصولها على حصتها من نفطها! كرت احمر يجب ان تعدّل الموازين. واختتمت بقولها : نفط حضرموت لحضرموت وتعطى حصة للآخرين يقدرها الحضارم انفسهم إذا رغبوا.

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