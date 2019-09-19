الدبة بترول بـ 20 ألف.. أزمة حادة في البترول بصنعاء

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الخميس 19 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
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الخليج 365-صنعاء
أشتدت أزمة البترول اليوم الخميس في صنعاء وسط اغلاق معضم محطات تعبئة المشتقات النفطية في عموم العاصمة صنعاء.
نتيجة لانعدام البترول تدافع الالاف من المواطنين نحو المحطات التي ما تزال تعمل مما تسبب في طوابير طويلة يظل المواطن فيها اكثر من يوم.
وقالت مصادر خاصة لـ الخليج 365، إن سعر الدبة البترول اليوم الخميس في السوق السوداء وصلت الى عشرون الف ريال 20 الف.
وذكرت المصادر أن هذه الازمة تسببت بها مليشيا الحوثي في مناطق سيطرتها.
وتريد المليشيا ان تقول للناس أن هذه الازمة نتيجة لقصفهم لمصفاتي ارامكوا في السعودية كادعاء كاذب.
وحمل المواطنين مليشيا الحوثي تبعات الازمة التي تستفحل في السوق نتيجة لعدم وجود المشتقات النفطية.
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