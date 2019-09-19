مصدر مسؤول يكشف لليمن العربي خبايا استهداف قائد قوات التحالف بوادي حضرموت

الخميس 19 سبتمبر 2019

قوات التحالف بوادي حضرموت

كتب الخليج 365 - بكر محسن

أكد مصدر مسؤول بوادي حضرموت، شرقي البلاد، أن عملية استهداف قائد قوات التحالف العربي بمدينة شبام لم تكن واضحة أنها تمت عن طريق عبوات ناسفة وألغام.

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وربط المصدر - الذي فضل عدم ذكر هويته - استهداف قائد قوات التحالف "أبو نايف" بمداهمة منزل الإرهابي "بن طالب" وتفجيره، يوم أمس الأربعاء 18 سبتمبر/أيلول الجاري.

ووضعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى جائزة تقدر بـ50 ألف ريال سعودي وسيارة تويوتا لاندكروزر نوع "شاص"، لمن يدلي بأي معلومات توصل لإلقاء القبض على الإرهابي "بن طالب".

ورجح المصدر "لليمن العربي" أن العملية التي استهدفت "أبو نايف" تمت عن طريق كمين غادر، مبديا استغرابه من ذهاب القائد دون حماية كافية!.

تجدر الإشارة إلى أن العملية أودت بحياة قائد قوات التحالف العربي بوادي حضرموت، ابو نايف سعودي الجنسية، و3 من مرافقيه سعوديي الجنسية، إضافة إلى 3 يمنيين آخرين.