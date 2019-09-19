أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

الخميس 19 سبتمبر 2019 ميليشيا الحوثي كتب خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الخميس، الموافق 19 سبتمبر/ أيلول 2019، وهي كالتالي:

تعرف على أحوال الطقس المتوقع اليوم الخميس في المحافظات https://www.elyamnelaraby.com/420566/ رئيس اللجنة التنظيمية للمجلس الإنتقالي الجنوبي الإمارات حليف استراتيجي لايمكن الإستغناء عنه https://www.elyamnelaraby.com/420572/ ذمار في أسبوع انفلات أمني ووصول عشرات الجثث لقتلى المليشيا في الحدود https://www.elyamnelaraby.com/420560/ محلل يصف تبادل الأسرى بالبيضاء بأنها بمثابة مكافأة حوثية للقاعدة https://www.elyamnelaraby.com/420562/ عدن تشهد استقرارا بأسعار الفواكه والخضروات واللحوم https://www.elyamnelaraby.com/420539/ تفكيك حقل ألغام من مخلفات الحوثي صناعة إيرانية في الخوخة بالحديدة https://www.elyamnelaraby.com/420551/ المقاومة الجنوبية بشبوة تشن ثلاث عمليات عسكرية ضد ميليشيات حزب الإصلاح الإخواني https://www.elyamnelaraby.com/420627/ الإمارات تقدم مساعدات إيوائية وغذائية طارئة لمواطنين ناجين من مجزرة حوثية https://www.elyamnelaraby.com/420622/ خاص ممارسات للإخوان بتعز تشابه اقتحامات الحوثي وتحركات مشبوهة لهم بالحجرية https://www.elyamnelaraby.com/420616/ وصول خبيرين إيرانيين مشمولين بعقوبات أمريكية إلى صنعاء Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/420618/ بالصور اجتماع الأول من نوعه لمشائخ أبين للدفاع عن الجنوب والمحافظة https://www.elyamnelaraby.com/420611/ وزير حقوق الإنسان يوجه رسالة نارية للحوثيين بشأن الهجوم على أرامكو https://www.elyamnelaraby.com/420610/ محلل سياسي يكشف لــ الخليج 365 الأهداف وراء احتجاز إيران للسفن https://www.elyamnelaraby.com/420605/ قائد محور تعز يؤكد اهتمامه برعاية الجرحى وتخفيف معاناتهم https://www.elyamnelaraby.com/420600/ قائد محور تعز يؤكد اهتمامه برعاية الجرحى وتخفيف معاناتهم https://www.elyamnelaraby.com/420600/ الخارجية الفرنسية تستبعد وقوف مليشيا الحوثي وراء الهجوم على معملي أرامكو بالسعودية https://www.elyamnelaraby.com/420583/ البحسني يوجه شركة النفط بتوفير 300000 لتر ديزل شهريا لكهرباء دوعن https://www.elyamnelaraby.com/420589/ كاتب يكشف تناقض تصريحات أردوغان بشأن اليمن https://www.elyamnelaraby.com/420578/ وفاة مواطن غرقا في رضمة إب ومقتل عنصرين حوثيين https://www.elyamnelaraby.com/420574/ تفاوت أسعار الفواكه والخضروات واللحوم بمأرب https://www.elyamnelaraby.com/420538/ # اليمن # الخليج 365 # . # أردوغان # الجنوب # البحسني # الإمارات # إيران # ذمار # عدن # الإصلاح # حزب الإصلاح # الحوثي # أرامكو # تعز # مليشيا الحوثي # حقوق الإنسان # الإنتقالي # قائد محور تعز # الفواكه # صنعاء # للمجلس الإنتقالي الجنوبي # شركة النفط # المقاومة الجنوبية # إب # أبين # ميليشيات حزب الإصلاح

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