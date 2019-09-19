- 1/2
- 2/2
الخميس 19 سبتمبر 2019
المقاومة الجنوبية
كتب
متابعات_الخليج 365
شنت المقاومة الجنوبية في شبوة، ثلاث عمليات عسكرية ضد ميليشيات حزب الإصلاح الإخواني، في مواقع مختلفة من المحافظة، على امتداد الساعات الـ 24 الماضية.
وقالت مصادر مطلعة، وفقاً لـ "عدن تايم"، إن المقاومة الجنوبية نفذت هجمات مباغتة على عدد من المواقع التي توجد فيها ميليشيات حزب الإصلاح.
وذكرت المصادر أن المقاومة الجنوبية استهدفت بعملياتها النوعية معسكر مرة غربي مدينة عتق، ونقطة الفهفه بمدينة ميفعة، ومثلث عين بامعبد في مديرية رضوم الساحلية.
وأشارت مصادر طبية، إلى وصول قتلى ومصابين من ميليشيا الإصلاح إلى مستشفيات عتق وعزان، ورجح المصدر وصول عدد القتلى إلى أكثر من 20، وإصابة عشرات آخرين في العمليات الثلاث.
كانت هذه تفاصيل خبر المقاومة الجنوبية بشبوة تشن ثلاث عمليات عسكرية ضد ميليشيات حزب الإصلاح الإخواني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.