الاكثر مشاهدة - نبوءة خطيرة لـ‘‘ترامب’’ بشأن حدث قاسٍ ومرعب خلال الأيام القادمة في الشرق الأوسط .. واتصال واحد يقلب موازين المعادلة

شكرا لقرائتكم خبر عن نبوءة خطيرة لـ‘‘ترامب’’ بشأن حدث قاسٍ ومرعب خلال الأيام القادمة في الشرق الأوسط .. واتصال واحد يقلب موازين المعادلة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نبوءة خطيرة عما سيحدث في عدد من البلدان العربية والشرق الأوسط خلال الأيام المقبلة.

وقال "ترامب" في تصريحات فجر اليوم: "سنرى ما سيحدث في الشرق الأوسط فقد تحدث الكثير من الأشياء القاسية أو ربما غير القاسية".

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وأضاف: "سهل جدا إجراء اتصال هاتفي واحد للرد على هجمات #السعودية لكن ليس ضروريا اليوم أو غدا أو في أسبوعين".

وكان مايك بومبيو وزير خارجية أمريكا أكد أن بلاده تدعم حق السعودية في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات الأخيرة.