في حدث نادر.. قاتل يسلم نفسه لأسرة المجني عليه بعد مضي 25 عام من الجريمة
إب ـ يمن شباب نت ـ خاص
الخميس, 19 سبتمبر, 2019 - 12:25 مساءً
[ في حدث نادر.. قاتل يسلم نفسه لأسرة المجني عليه بعد مضي 25 عام من الجريمة ]
في حدث نادر شهدت محافظةإب، وسط اليمن، سلّم قاتلاً نفسه لأسرة المجني عليه، بعد مضي خمسة وعشرين عام من ارتكاب الجريمة والهروب من العدالة.
وقالت مصادر محلية في مديرية السبرة، شرق إب، إن المواطن "قاسم مصلح النظاري" من قرية "اللحج" "عروان" بمديرية السبرة، سلم نفسه لأسرة المجني عليه "أحمد علي النظاري" طالباً منهم تنفيذ القصاص بعد سنوات طوال من الهروب والتخفي.
وأضافت المصادر أن أسرة المجني عليه عفت عن الجاني بعد تسليم نفسه والاعتراف بالجريمة التي ارتكبها قبل ربع قرن من الزمن.
واقترحت وساطات قبلية ان يقوم الجاني بعمل "هجر" لأسر المجني عليه وطلب العفو في جمع من المواطنين.
وأثناء الترتيبات توفي الجاني " النظاري" بشكل مفاجئ، ليشكل خبر وفاته صدمة للأسرتين، وجرى دفنه في مراسيم وتشييع مهيب.
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