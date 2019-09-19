شكرا لبحثكم عن خبر البوارج الامريكية تجبر قوات الشرعية على الانسحاب من شقرة والعرقوب بمحافظة ابين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفاد مراسل قناة "روسيا اليوم" ، نقلا عن شهود عيان، بانسحاب أعداد كبيرة من القوات الحكومية من منطقتي العرقوب وشقرة بمحافظة أبين، بالتزامن مع اقتراب بوارج حربية تابعة للتحالف العربي من سواحل شقرة.

وقال المراسل إن كمائن كثيرة تعرضت لها القوات الحكومية خلال اليومين الماضيين، يقف وراءها مقاتلو المجلس الانتقالي الجنوبي، مضيفا أن قوات هادي لم تعد قادرة على تأمين خطوط إمدادها بسبب كثرة تلك الكمائن.

وأشار إلى أن كمائن الجنوبيين التي استهدفت القوات الحكومية كانت تحديدا في منطقتي ضيقة والمحفد.

Advertisements

الى ذلك قال مصدر في العمليات المشتركة لخفر السواحل اليمنية بأن الزوارق الأمريكية تجوب السواحل اليمنية على مدار الساعة بالقرب من أماكن المواجهات العسكرية المسلحة في سواحل شقرة وشبوة وعلى امتداد جزيرة سقطرى.

وأضاف المصدر لـصحيفة "الأمناء" :" بأن هناك تنسيقــًا متواصلاً بين التحالف وتلك القوات الأمريكية المتواجدة على بعد أميال من المياه الإقليمية اليمنية".

ويأتي ذلك في إطار تخوفات أمريكية من التنظيمات المتطرفة المتواجدة في تلك المناطق .

وأفاد المصدر بأن الزوارق شاركت في هجوم وقع الأسابيع الماضية على هدف يعتقد أنه لتنظيم القاعدة