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وصول الدفعة الأولى من طلاب التبادل الثقافي إلى روسيا

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يزيد بن سلمان - شبوة -  

 

وصل إلى العاصمة الروسية موسكو عدد 21 طالبا هم الدفعة الأولى من طلاب التبادل الثقافي الفائزين بالمنح المقدمة من الحكومة الروسية ،وكان في استقبال الطلاب في مطار دوماديدوفا الدولي المستشار الثقافي بسفارة بلادنا في موسكو د.انور الصبيحي وموظفو الملحقية.

 

و قد أعلنت  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العاصمة المؤقتة عدن في وقت سابق من هذا العام عن المنافسة على منح التبادل الثقافي روسيا، وحرصت  على اختيار الطلاب الاوائل على مستوى المحافظات من خريجي العام الدراسي 2018/2017.

 

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وتستعد الدفعة الثاني للسفر تاريخ 25 سبتمبر  الجاري عبر مطار مسقط الدولي بعد أن تم ترتيب دخولهم إلى الأراضي العمانية واستكمال إجراءات تأشيراتهم في السفارة الروسية 

 

وسيتوزع الطلاب على 10 مدن روسية للدراسة في 15 جامعة حكومية.

 

شارك في الاستقبال وترتيب وتوزيع الطلاب على المدن والجامعات رابطة الطلبة اليمنيين في موسكو.

 

إعلام الوزارة - موسكو

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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