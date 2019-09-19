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وصول خبيرين إيرانيين مشمولين بعقوبات أمريكية إلى صنعاء

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صنعاء طهران - اليمن العربي 0 تبليغ

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الخميس 19 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

وصول خبيرين إيرانيين مشمولين بعقوبات أمريكية إلى صنعاء

كتب

صنعاء طهران - الخليج 365

أفادت قناتا العربية والحدث، اليوم الخميس، بوصول خبيرين إيرانيين إلى العاصمة صنعاء.

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وبحسب ما ذكرته قناة "الحدث"،وصل اثنان من أكبر خبراء الصواريخ والطيران في الحرس الثوري الإيراني خلال الأيام الماضية إلى العاصمة صنعاء التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وأوضحت مصادر القناتين، أن الخبيرين الجنرال محمود باقري كاظم أباد والجنرال جاويد بردبار شير أمين قد دخلا إلى اليمن بجوازات سفر مزورة كأطباء تابعين لمنظمة تتبع الأمم المتحدة، حسب المصادر.

وأشارت المصادر إلى أن الخبيرين محمود أباد وجاويد أمين مشمولين بعقوبات أميركية ومطلوبين ضمن خمسة فرضت عليهم واشنطن عقوبات لارتباطهم بالحرس الثوري الإيراني وتمكينهم ميليشيات الحوثي من إطلاق الصواريخ على مواقع ومنشآت مدنية واقتصادية في .

ويتزامن وصول الخبيرين الإيرانيين إلى صنعاء مع تصعيد ميليشيات الحوثي اعتداءاتها بالمسيرات والصواريخ داخل اليمن وعلى أهداف مدنية جنوب السعودية، واستمرار بعض قادتها إطلاق التهديدات بتنفيذ اعتداءات وهجمات على دول في المنطقة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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