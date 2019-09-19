خاص.. ممارسات للإخوان بتعز تُشابه اقتحامات الحوثي وتحركات مشبوهة لهم بالحجرية 

الخميس 19 سبتمبر 2019

تعز

كتب الخليج 365 - علي كامل:

كشفت مصادر خاصة، اليوم الخميس، عن ارتكاب عناصر عسكرية محسوبة على الإخوان في محافظة تعز جريمة، في حين رصدت تحركات لعناصر الإخوان في الحجرية.



وأضافت المصادر لمراسل "الخليج 365"، أن عناصر عسكرية محسوبة على الإخوان ارتكبت جريمة، حيث قام ضابط أمن اللواء22 المدعو انور مارش بمحاصرة منزل الاستاذه واليه أحمد العبد ومحاوله اقتحام المنزل بقوه السلاح ومعه أكثر من 30 فرداً وفتح الأمانات على النساء واخراجهن الى الشارع والسب والشتم للنساء.

ووفق المصادر، لولا تدخل اصحاب الحي حيث أن المنزل يقع في ساحة الحرية بجوار مقر اللوء22 الذين وقفوا رجالهم ونسائهم مع الاستاذة واليه وقفة رجل واحد بوجه اصحاب المخلاف.

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وبينت المصادر، أنه "تم اقتحام المنزل للتفتيش ولم يجدوا شى مع العلم انهم ليس لديهم أي اوامر من اي جهة قانونية وعندما تم مطالبتهم بامر التفتيش من قبل اصحاب الحي قالوا ان لديهم امر جاء عبر بالتلفون من بكر سرحان بإقتحام المنزل للبحث على أحد أفراد ابو العباس واسمه نبيل العبد شقيق الاستاذه مع العلم ان نبيل العبد في الكدحة ومنزله في المدينة القديمة.

وفي موضوع متصل، ذكر المصادر، بوجود "تحركات كبيره في الحجرية وحركة سلاح في المشارقة وبني غازي وذبحان وشرجب واستجلاب عناصر متطرفة من الجنوب واللواء 22 يريد السيطرة على مواقع في شرجب واستخدامها مواقع عسكرية".

وطبقاً للمصادر ذاتها، فإن "تحركات مريبة متزامنة مع تصريحات غريفيت والذي قال الوضع العسكري في تعز معقد وعائق لكل الجهود.

كما انه جاء متزامن مع تعيين خالد فاضل عمليات حربية كخطوة تصعيد.

ويتردد الحديث حول وجود قيادات عسكرية لألوية جماعة الاخوان والوية الشرعية الفارة من الجنوب بعد سيطرة الانتقالي على عدن وتتواجد حاليا في الشمايتين ولديهم غرف عملياتهم.