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بالصور.. اجتماع الأول من نوعه لمشائخ أبين للدفاع عن الجنوب والمحافظة 

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أبين - اليمن العربي 0 تبليغ

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الخميس 19 سبتمبر 2019

صورة من اللقاء

صورة من اللقاء

بالصور.. اجتماع الأول من نوعه لمشائخ أبين للدفاع عن الجنوب والمحافظة 

كتب

أبين - الخليج 365

شهدت محافظة أبين، جنوب اليمن، اليوم الخميس، اجتماعاً لوجهاء ومشايخ المحافظة وصف بأنه الأول من نوعه.

 

وذكرت مصادر محلية، لمراسل "الخليج 365"، بأن اجتماع وجهاء ومشائخ محافظة أبين هو الأول من نوعه وذلك لتوحيد الصفوف في الدفاع عن أبين والجنوب.

مشائخ محافظة أبين

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وخلال الاجتماع ألقى كلمة وجهاء ومشائخ ابين الشيخ فيصل محمد علي.

 

 

ودعا فيها الى النفير العام ورفد الجبهات بالمقاتلين ضد مليشيات الحوثي والغزاة القادمين من مأرب ورفض فيها عودة الارهاب الى المحافظة مجددا.

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تفاصيل أوفى سنوافيكم بها في الساعات القادمة.

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