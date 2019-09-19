قائد محور تعز يؤكد اهتمامه برعاية الجرحى وتخفيف معاناتهم

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الخميس 19 سبتمبر 2019
صورة من اللقاء
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تعز - الخليج 365
أكد قائد محور تعز، على اهتمامه برعاية الجرحى وتخفيف معاناتهم.
جاء ذلك خلال لقاء جمع اللواء الركن، سمير عبدالله الصبري، قائد محور تعز ، مع رابطة الجرحى لمناقشة أوضاع و مشاكل الجرحى في المحافظة.
وتطرق اللقاء الذي حضره رئيس وأعضاء الجنة الطبية والمندوبين، إلى مناقشة سُبل معالجة مشاكل الجرحى وتفعيل دور مندوبي الوحدات بالمستشفيات من أجل تقديم أفضل الخدمات الطبية للجرحى.
وأكد قائد المحور اهتمامه برعاية الجرحى والتخفيف من معناتهم وتقديم العون الدائم لهم، مشيداً بتضحيات الجرحى ودورهم الشجاع في حماية المحافظة وردع مليشيات الحوثي.
كما نوه قائد المحور الي دور اللجنة الطبية ورابطة الجرحى والمندوبين بالاهتمام بالجرحى وتسهيل اجراءات الرعاية الطبية والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة، مطالباً ببذل المزيد من الجهد لتوفير الرعاية الصحية للجرحى.
من جهتها ثمنت اللجنة الطبية دور قيادة المحور وجهودها في سبيل الاهتمام ورعاية الجرحى.
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