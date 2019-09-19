شكرا لقرائتكم خبر عن ردا على هجوم أرامكو .. عــاجل : السعودية تدك معاقل مليشيات الحشد الشيعي في العراق وسوريا بالطائرات... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مصدر لصحيفة “اندبندنت عربية” ، أن مقاتلات سعودية شاركت في استهداف مواقع لـ”فصائل عراقية” ، في منطقة البوكمال السورية الحدودية مع العراق، مشيرا الى ان الهجوم ادى الى “قتلى وجرحى وتدمير منصات إطلاق صواريخ “.

ونقلت الصحيفة عما وصفته بالمصدر الغربي الذي رفض الكشف عن اسمه ، القول إنه “تم رصد مقاتلات سعودية إلى جانب مقاتلات أخرى تغير على منشآت ومواقع لفصائل توالي ايران ، واخرى تابعة لـفيلق القدس في البوكمال ومناطق أخرى من الحدود العراقية السورية، وانها دمرت مستودعات وبطاريات صواريخ وقاعدة للمسيرات يعتقد أن إيران كانت على وشك استخدامها لضرب أهداف سعودية أخرى بعد استهداف أرامكو”.

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وكانت وسائل إعلام تحدثت عن تحليق لطائرات مسيرة مجهولة الهوية فوق منطقة البوكمال والمناطق التي تقع تحت سيطرة فصائل مقربة من ايران في تلك المنطقة امس الأربعاء، وأن هذه الطلعات تبدو استكشافية ولتصوير ومعاينة مواقع كما تقول المعلومات.

وأوضح المصدر لإندبندنت عربية أن “التحالف الدولي للحرب على الإرهاب يعمل في الآونة الأخيرة ليس فقط لاستهداف داعش وما تبقى من هذا التنظيم، وإنما استهداف الجماعات المصنفة إرهابية مثل فيلق قدس وفصائل عراقية وإيرانية مختلفة فاعلة في سوريا والعراق وغيرها من المناطق.”

ويتوقع في حديثه أن هذا الرد، والمشاركة السعودية قد تكون رسالة تحذير بعد استهداف طهران لمنشآت نفطية حيوية في مدينة بقيق وهجرة خريص السعوديتين.

يذكر في هذا السياق أن المرصد السوري لحقوق الإنسان ومصادر أخرى أكدت أن طائرات مجهولة استهدفت منطقة البوكمال فجر الثلاثاء ودمرت عدداً من المواقع التابعة لمليشيات إيرانية ومستودعات أسلحة وصواريخ.