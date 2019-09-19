إب..وفاة مواطن غرقا في الرضمة

توفي مواطن في مديرية الرضمة، غرقاً بسد مائي، في مديرية الرضمة شمال شرق إب.



وقال مصدر محلي، إن المواطن "رعد علي عبده البصير" توفي غرقا في سد مائي بقرية كحلان بمديرية الرضمة .



وتأتي هذه الحادثة بعد أسابيع من غرق طفل في مسبح المنصوب ووفاته دون وجود أي وسائل لعمليات الإنقاذ في المسبح الذي يتواجد في منطقة الدائري غرب مدينة إب.



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