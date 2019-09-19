شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن وردنا قبل لحظات ...10 صواريخ يمنية مرعبة ومخيفة تضرب في عمق العاصمة في هذا البلد الخليجي وتحدث زللزال صعق كل الدول الخليجية ( شاهد الفيديو ) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - عشرة صواريخ يمنية دكت منتخب بوتان في قلب العاصمة القطرية الدوحة واحدثت الرعب والهلع للقطريين خاصة وان منتخبنا للناشئئين في التصفيات الاسيوية سوف يخوض الجمعة القادمة لقاء هو الحاسم مع المنتخب القطري .

فقد فاز المنتخب الوطني للناشئين بنتيجة كبيرة على نظيره منتخب بوتان بعشرة أهداف لهدف في اطار التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا 2020.

وافتتح المنتخب التسجيل في الدقائق العشر الأولى من زمن الشوط الأول قبل أن يعزز النتيجة بهدف ثاني بعد ثلاث دقائق من احرازه الهدف الأول.

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وفي الدقيقة عشرين سجل المنتخب هدفه الثالث في شباك نظيره البوتاني ليضيف اللاعب محمد علي الهدف الرابع للمنتخب في الدقائق الأخيرة من زمن الشوط الأول قبل أن يسجل منتخب البوتان هدف تقليص الفارق.

وفي الشوط الثاني تمكن منتخبنا من تسجيل الهدف الخامس والسادس له تواليا في الدقائق الأولى من عمر الشوط ليعزز النتيجة بهدف سابع في الدقيقة 73 وهدف ثامن في الدقيقة 75 وهدف تاسع في الدقيقة 80. وقبل انتهاء الزمن الأصلي للمباراة تمكن منتخبنا الأحمر من تسجيل الهدف العاشر له لتنتهي المباراة بفوز عريض لمنتخبنا بعشرة أهداف مقابل هدفٍ وحيد لبوتان.

ويأتي هذا اللقاء الذي اقيم على ملعب أكاديمية اسبابر في العاصمة القطرية الدوحة ضمن افتتاح الجولة الأولى للمجموعة الخامسة في التصفيات والتي تضم الى جانب اليمن بوتان وبنغلاديش وقطر الدولة المستضيفة.

وسيلعب المنتخب الوطني مباراته الثانية أمام منتخب قطر يوم الجمعة في العشرين من سبتمبر الجاري، فيما سيلعب الجولة الاخيرة من التصفيات أمام منتخب بنغلاديش الأحد القادم في الثاني والعشرين من الشهر الجاري.