البحسني يوجه شركة النفط بتوفير 300,000 لتر ديزل شهرياً لكهرباء دوعن

الخميس 19 سبتمبر 2019

البحسني

كتب الخليج 365 - المكـلا

وجه محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، قيادة شركة النفط بحضرموت بتوفير (300,000) لتر ديزل شهرياً بشكل عاجل لكهرباء مديرية دوعن .

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وشدّد المحافظ خلال لقائه بمكتبه بالمكلا اليوم مدير عام مديرية دوعن سالم أحمد بانخر ، وبحضور مديري مؤسسة كهرباء ساحل حضرموت وشركة النفط المهندس عبدالله حمران والدكتور خالد العكبري ورئيس مركز العمليات المشتركة العميد ركن عمر البكري ، شدّد على سرعة تزويد محطة كهرباء دوعن بـ 300 ألف لتر ديزل شهرياً ابتداءً من اليوم ، الى جانب حصتهم السابقة الـ 200,000 لتر ديزل شهرياً من شركة بترومسيلة .

وأكد المحافظ وقوف قيادة السلطة المحلية بالمحافظة الى جانب جميع المديريات ومن بينها مديرية دوعن التي ظل أبناؤها يساندون جهود السلطة المحلية ويعانون من انطفاءات الكهرباء ، وظلت السلطة المحلية وفيّة معهم والى جانبهم في مراحل مختلفة وأسهمت بشكل فاعل في التخفيف عن انقطاعات الكهرباء في المديرية .

وأعرب مدير عام مديرية دوعن سالم أحمد بانخر عن شكره وتقديره بإسم السلطة المحلية ومشائخ وأعيان وأبناء دوعن عموماً للتدخلات السريعة والدائمة لسيادة المحافظ وتفاعله مع احتياجات ومطالب أبناء دوعن ، مشيراً الى أن كمية الـ 500,000 لتر ديزل شهرياً من شركة النفط وبترومسيلة ستسهم في تحسين الكهرباء في المديرية بشكل كبير ، وأكد مدير عام دوعن وقوف السلطة المحلية وجميع أبناء دوعن الى جانب المحافظ في جميع المنعطفات ومساندتهم لجهوده في خدمة حضرموت .