الخارجية الفرنسية تستبعد وقوف مليشيا الحوثي وراء الهجوم على معملي أرامكو بالسعودية

الخميس 19 سبتمبر 2019
الحوثيين
استبعد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الخميس، وقوف الحوثيين وراء الهجمات الإرهابية على منشأتي النفط التابعتين لشركة أرامكو السعودية.
وأكد لودريان أن قيام مسلحين يمنيين بمهاجمة منشأتي النفط السعوديتين أمر غير قابل للتصديق.
وتابع وزير الخارجية الفرنسي، في حديث تلفزيوني: "أعلن المتمردون في اليمن أنهم شنوا هذا الهجوم. هذا يصعب تصديقه إلى حد ما".
وأضاف قائلا "هناك تحقيق دولي، فلننتظر نتائجه. لن يكون لي رأي بعينه قبل هذه النتائج"، مضيفا أن التحقيق في الهجمات سيكون سريعا.
ولفت لودريان إلى أن اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة فرصة للعمل على التهدئة.
وكان معملان تابعان لأرامكو قد تعرضا لهجوم إرهابي، فجر السبت الماضي، حيث أعلنت الداخلية السعودية السيطرة على حريقين اندلعا في معملين للنفط بمحافظة بقيق وهجرة خريص، نتيجة استهدافهما بطائرات دون طيار.
وقوبل الهجوم بموجة استنكار وإدانات عربية ودولية واسعة النطاق، كما عقد مجلس الأمن الدولي جلسة لمناقشة الحادث، فيما أكدت واشنطن وقوف طهران وراء الحادث الإرهابي، وشددت على ضرورة العمل والتنسيق مع الحلفاء للتصدي للدور الإيراني في زعزعة استقرار المنطقة.
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