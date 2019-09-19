رئيس اللجنة التنظيمية للمجلس الإنتقالي الجنوبي: الإمارات حليف استراتيجي لايمكن الإستغناء عنه

الخميس 19 سبتمبر 2019

علم الإمارات

كتب كتبت- أماني عزام

قال منصور زيد، رئيس اللجنة التنظيمية للمجلس الإنتقالي الجنوبي، إن دولة الامارات العربية المتحدة عضو أساسي ورئيس في عاصفة الحزم ضمن دول التحالف الأخرى بقيادة المملكة العربية السعودية.

Advertisements

وأوضح "زيد" في تصريح خاص، أن دولة الإمارات هي العضو الأكثر دعمًا ومشاركة من بين دول التحالف في تقديم الدعم العسكري من تدريب وتأهيل وتسليح بل ومشاركة جنودها الأبطال في المعارك والميدان وفي مختلف الجبهات.

ولفت إلى أن الإمارات كان لها الدور الأبرز في مكافحة الإرهاب في عدن ولحج وأبين وشبوة وحضرموت، فضلًا عن الدور الأهم في الجوانب الخدمية في المناطق المحررة عبر ذراعها الإنساني الهلال الأحمر الاماراتي.

وتابع:"إجمالا الامارات قدمت ومازالت تقدم الكثير من دعم للشعب اليمني عامة والجنوب خاصة ولا ادأحد يستطيع إنكار دورها، وبالتالي وجودها في ظل الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية التي أنتجتها الحرب في ٢٠١٥ ومازال الشعب يعاني من تداعياتها حتى اللحظة يتطلب وجود دولة الإمارات كحليف استراتيجي لتستمر في تقديم الدعم والمساعدة في مختلف الجوانب ودعم الجبهات والمقاتلين لمحاربة المشروع الرافضي وكذلك الارهاب بكافة أشكاله خاصة أن الامارات إلى جانب القوات الجنوبية نجحت بشكل كبير في محاربة هذه الجماعات".