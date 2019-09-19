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مُحلل يصف تبادل الأسرى بالبيضاء بأنها بمثابة مكافأة حوثية للقاعدة 

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البيضاء - اليمن العربي 0 تبليغ

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الخميس 19 سبتمبر 2019

الحوثي والقاعدة

الحوثي والقاعدة

مُحلل يصف تبادل الأسرى بالبيضاء بأنها بمثابة مكافأة حوثية للقاعدة 

كتب

البيضاء - الخليج 365

وصف محلل سياسي، تبادل الأسرى بين الحوثيين والقاعدة بانها بمثابة مكافأة من الحوثي للتنظيم الإرهابي.

 

واعتبر المحلل السياسي ماجد الطياشي في تصريح نشرته صحيفة «عكاظ» الصادرة اليوم الخميس - تابعها "الخليج 365" - "أن صفقة تبادل الأسرى بين الجماعتين الإرهابيتين بمثابة  مكافأة من الحوثي للقاعدة لقتله 13 ً جنديا في عملية إرهابية استهدفت قسم شرطة الشيخ عثمان في مطلعأغسطس الماضي التي تبناها التنظيم. 

 

ولفت الطياشي إلى أن الحوثيين يسعون إلى استغلال الخلافات بين الشرعية والمجلس الانتقالي في المناطقً المحررة، خصوصا عدن وتشجيع شركائهم في تنظيم «القاعدة» على تنفيذ عمليات إرهابية بما يؤدي إلى خلخلةالأوضاع.

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  وكشف وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية ماجد فضائل عملية تبادل أسرى بين مليشيا الحوثي الانقلابية و«أنصار الشريعة» فرع «القاعدة» ً في اليمن، موضحا في تصريحات صحفية أمس (الأربعاء) أن عملية التبادل التي شملت 115 أسيرا من الجانبين جرت يوم الإثنين في محافظة البيضاء. 

 

وقال فضائل إن الحوثي أطلق 50 ً أسيرا من أتباع التنظيم الإرهابي مقابل 65 ً أسيرا ً حوثيا لدى «أنصار الشريعة»، ً 

 

مؤكدا أن هذه الصفقة الخامسة بين القاعدة والحوثيين بعد أن أطلقت المليشيا عددا من الإرهابيين المتورطين في عمليات إرهابية كانوا سجناء في السجن المركزي بصنعاء منذ 2013. ً

 

 وحذر من خطورة هذه الصفقة التي تؤكد وجود تنسيق مشترك بين الجماعتين الإرهابيتين، لافتا إلى أن عملية ً التبادل تنذر بحرب على المجتمع الدولي الذي يولي اهتماما أكبر بمحاربة الجماعات الإرهابية.

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