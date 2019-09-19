الاصلاح يعترف .. الرياض تمنع هادي من السفر الى أمريكا

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الرياض

إعترفت وسائل إعلامية موالية لحكومة هادي، بمنع الفار هادي من المشاركة في أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث رفضت السعودية السماح لعبدربه منصور هادي من مغادرة الرياض.

ونقلت صحيفة المصدر اونلاين التابعة لحزب الاصلاح الموالي لهادي عن مصدروصفته بالرفيع في حكومة هادي إن الاخير لم يسافر إلى نيويورك ولن يشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي انطلقت أعمالها الثلاثاء.. مشيرة الى أن غياب هادي يأتي في ظل تصاعد الخلافات والتوتر بين حكومته ودولة الإمارات المتحدة إثر دعم الأخيرة للمجلس الانتقالي في عدن.

وأضافت الصحيفة أن الضغوط زادت في الآونة الأخيرة على هادي، وذلك استباقاً لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بفعل مخاوف متزايدة من أن يعلن هادي من على منبر الأمم المتحدة إنهاء مشاركة الإمارات في تحالف الحرب، ويحملها مسؤولية الوقوف خلف الصراع الجاري في جنوب اليمن.