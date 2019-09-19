شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــاجل : صفارات الإنذار تدوي في كافة المدن السعودية .. وإعلان مفاجئ وغير مسبوق للسلطات .. وهذا ما يحدث منذ صباح اليوم (تفاصيل طارئة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت هيئة الدفاع المدنى السعودي على حسابها الإلكتروني على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن صافرات الإنذار تدوي فى جميع مدن المملكة العربية السعودية اليوم الخميس وذلك بعد الانفجارات التي استهدفت أرامكو. وتجري المديرية العامة للدفاع المدني في السعودية تجربة إطلاقٍ لصفارات الإنذار في الرياض ومحافظات الدرعية والخرج والدلم، وذلك في تمام الساعة الواحدة من ظهر اليوم الخميس. ​​​​​​​​​​​​​​ Advertisements وأوضح المتحدث الرسمي باسم مديرية دفاع مدني الرياض، المقدم محمد الحمادي أن هذه التجربة مجدولة مسبقًا، وتهدف للتأكد من كفاءة أنظمة صفارات الإنذار وجاهزيتها. ووجهت المديرية العامة للدفاع المدني رسائل نصية للمواطنين والمقيمين باللغتَيْن العربية والإنجليزية تفيد بعزمها على إجراء التجربة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاكثر مشاهدة - عـــــاجل : صفارات الإنذار تدوي في كافة المدن السعودية .. وإعلان مفاجئ وغير مسبوق للسلطات .. وهذا ما يحدث منذ صباح اليوم (تفاصيل طارئة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ناس تايم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.