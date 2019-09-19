طالب بتوحيد كل القوى الوطنية العميد طارق عفاش يظهر في صورة جديدة وتصريح جديد ( صورة )

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - قال العميد طارق في تغريدة له على تويتر إن إيران تستخدم أدواتها واذنابها وتدفع بهم للواجهه. وأشار طارق صالح إلى ضروة قطع يد ايران في اليمن لإنهاء المشاكل والنزاعات في المنطقة بشكل كامل. جديد الحدث أونلاين: Advertisements ودعا العميد كل القوى الوطنية ترك المعارك الجانبيه وتوحيد الجهود لتخليص الوطن والشعب من مليشيات الكهنوت الامامية. الجدير بالذكر أن مليشيات الحوثي أعلنت في وقت سابق عن استهداف منشأتين نفطيتين سعوديتين بـ10 طائرات مسيرة، بعد ساعات من إعلان السعودية إخماد حريق شب في معملين تابعين لـ”أرامكو” رائدة الشركات الصناعية في المملكة وأكبر شركة بترول في العالم.

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