شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن دقت ساعة الصفر : ترامب يعلن الحرب ويبدأ أول تحرك عسكري مرعب سيسحق إيران خلال 48 ساعة (تفاصيل طارئة) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الأربعاء، إن الخيار النهائي بعد الضربات التي تعرضت لها منشآت النفط السعودية سيكون الحرب، لكن هناك خيارات أخرى.

وأضاف ترامب: الولايات المتحدة لديها الكثير من الخيارات للرد على إيران.

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إن القرار بعدم ضرب إيران علامة على قوة لـ واشنطن، معتبراً الهجوم على طهران “أمر سهل”، بالنسبة للجيش الأمريكي.

وأضاف ترامب: “تفكيري في السابق بعدم توجيه الهجوم على إيران، كان من منطلق القوة، لأنه من السهل جدا توجيه الهجوم على إيران” وفقاً لوكالة “رويترز”.

وأشارالرئيس الأمريكي إلى أن أمريكا لم تعلم شيئا جديدا لم تكن تعرفه عن هجمات السعودية، وهي الآن تعرف كل ما حدث تقريبا”.

وقال ترامب للصحفيين إنه سيقدم المزيد من التفاصيل خلال الـ48 ساعة المقبلة حول العقوبات الأمريكية المتزايدة.

وأضاف “تفكيري من إيران لم يتغير، لكني لن أتحدث عن خطواتي المقبلة بشأن طهران”.

وكانت وزارة الدفاع السعودية، قد أعلنت أن الهجوم وقع عليها بـ”18 طائرة مسيرة و7 صواريخ كروز”.

وقال العقيد الركن، تركي المالكي، المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية، إن التحقيقات الخاصة بالهجمات على معملي أرامكو، أظهرت إطلاق 18 طائرة مسيرة و7 صواريخ كروز.

وأشار إلى أن هناك 3 صواريخ كروز لم تصب أهدافها في الهجوم على معملي أرامكو.

وعرض العقيد ركن، تركي المالكي، المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية، صورا تقول إنها تابعة لبقايا طائرات من دون طيار “إيرانية” الصنع، من نوع “دلتا وينغ”، والتي تعتبرها الرياض “دليلا” على تورط طهران في هجمات أرامكو.

وأوضح المالكي أن الهجوم لم ينطلق من اليمن، مضيفا “رغم محاولات إيران الكبيرة جعلها تظهر كذلك” مضيفاً بأن “الهجوم الذي تعرضنا له كان هجوما على المجتمع الدولي”.