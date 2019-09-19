شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد : أقوى مدير استخبارات في العالم يحذر من خطر داهم قد يعم اليمن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - حذّر رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين، اليوم الثلاثاء، من خطر ظهور ”سيناريو عسكري“ في أعقاب الهجمات الحوثية التي استهدفت منشأتين نفطيتين لشركة ”أرامكو“ شرقي السعودية.

وقال ناريشكين للصحفيين في موسكو: ”السيناريو العسكري وارد بالتأكيد، لكنني آمل بالتوصل إلى تسوية سلمية“، من دون مزيد من التوضيح، حسبما نقل موقع قناة ”روسيا اليوم“.

جديد الحدث أونلاين:

Advertisements

وفي السياق، أعلن ألكسندر ميكيف مدير شركة تصدير الأسلحة الروسية الحكومية ”روسوبورون إكسبورت“ أن شركته ستجري محادثات مع ”شركاء بالشرق الأوسط“، حول بيع أنظمة حديثة مضادة للطائرات.

ونقلت وكالة ”إنترفاكس“ الروسية للأنباء، اليوم الثلاثاء، عن ميكيف قوله: إن الشركة ”ستبحث إمكانية ذلك خلال معرض دبي للطيران المقرر أواخر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل“.

وتأتي تلك التصريحات في أعقاب الهجمات الحوثية التي استهدفت منشأتين نفطيتين لشركة ”أرامكو“ شرقي السعودية، وأدت إلى فقدان الشركة نحو نصف إنتاجها النفطي.