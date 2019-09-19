عاجـل : صافرات الانذار تدوي في العاصمة السعودية الرياض والمتحدث الرسمي باسم الدفاع يصدر بيان هام "تفاصيل"

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - جديد الحدث أونلاين: Advertisements لى خلفية الهجوم الصاروخي الدي استهدف معلمي أرامكو" السعودية الحكومية، تعتزم سلطات المملكة اختبار أنظمة صافرات الإنذار في العاصمة الرياض ومناطق أخرى من البلاد. وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" اليوم الأربعاء، بأن المديرية العامة للدفاع المدني تعتزم القيام بتجربة إطلاق صافرات الإنذار في العاصمة وثلاث محافظات، وهي الدرعية والخرج والدلم، في تمام الساعة الواحدة ظهرا يوم غد. وصرح المتحدث الرسمي باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض، المقدم محمد الحمادي، بأن هذه التجربة "مجدولة مسبقا وتهدف للتأكد من كفاءة أنظمة صافرات الإنذار وجاهزيتها.



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