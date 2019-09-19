عــــــــــــاجل: ” قناة المسيرة ” توقف كافة برامجها الإخبارية وتعلن قبل قليل هذا الخبر العسكري العاجل.. شاهد

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - قال المتحدث باسم قوات صنعاء العميد يحيى سريع إن الهجوم على أرامكو “خير مثال على ما وصلنا إليه من المستوى العالي من التخطيط والتنفيذ” كاشفاً عن عدد من الصور التي التقطت من الجو عبر طائرات الرصد اليمنية، وصور التقطت من مصادر على الأرض من داخل منشأتي أرامكو في بقيق وخريص قبل العملية، كما كشف عن طائرات جديدة استخدمت في الهجوم تحمل قنابل دقيقة الإصابة.

وأضاف العميد سريع في المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم في صنعاء إن الهجوم على أرامكو سبقه رصد استخباراتي دقيق، وقد استعرض صوراً لمنشأتي أرامكو المستهدفتين قبل تنفيذ العملية ومن بينها صور تم التقاطها من داخل المنشأة النفطية.

جديد الحدث أونلاين:

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وكشف سريع عن أن الدمار الذي لحق بالمنشآت المستهدفة هو أكبر بكثير مما تم عرضه على الإعلام، مؤكداً أن “الولايات المتحدة نشرت صورا مزيفة للدمار الذي أصاب منشآت أرامكو” وخلال المؤتمر كشف المتحدث باسم قوات صنعاء عن نوع جديد من الطائرات المسيرة كشف بعضاً من تفاصيلها لأول مرة، حيث قال إن “الهجوم على أرامكو نفذ بطائرات مسيرة منها طائرات نكشف عنها اليوم لأول مرة”، مؤكداً أن هذه الطائرات المسيرة الجديدة “تمتاز بمحركات نفاثة ورؤوس انشطارية”، كما كشف سريع عن جيل جديد من طائرات قاصف، وقال إن الهجوم استخدم فيه طائرات الجيل الثالث من طراز “قاصف” وكان الجيل الثاني من هذا الطراز يحمل اسم “قاصف 2K” ويعتبر اكثر أنواع الطائرات المسيرة اليمنية الصنع المستخدمة في الهجمات ضد التحالف السعودي الإماراتي. وبتعدد الطائرات المسيرة المستخدمة في الهجوم على أرامكو واستخدام طائرات جديدة بمحركات نفاثة وتحمل 4 قنابل موجهة بدقة لأهدافها بالإضافة إلى الرأس الانشطاري المتفجر للطائرة، تكون صنعاء قد قدمت تفسيراً واضحاً للمعلومات التي أعلنتها واشنطن من أن الهجوم على أرامكو استهدف 18 نقطة في الوقت الذي كانت فيه صنعاء قد أعلنت أنها نفذت الهجوم باستخدام 10 طائرات مسيرة فقط.

وكان سريع في المؤتمر الصحفي قد أكد أن سلاح الجو المسير قد حرص على تنفيذ العملية الهجومية لكل طائرة من الطائرات المستخدمة في الهجوم في وقت واحد وضبط إقلاعها وتوقيته من ثلاث نقاط رئيسية بالقدر الذي يجعلها تضرب جميعها في وقت واحد. كما كشف سريع أثناء المؤتمر أن القوات اليمنية أطلقت طائرات مسيرة أخرى وتعمدت لفت انتباه العاملين في مجال الدفاع الجوي السعودي بقصد التشويش على العملية الرئيسية وإشغالهم عن الطائرات التي استهدفت أرامكو. وأوضح سريع إن “العدو السعودي ومعه الولايات المتحدة الأمريكية يحاول الهروب من الحقيقة”، في إشارة إلى ذهاب واشنطن إلى اتهام إيران بأنها تقف خلف الهجوم دون وجود أي دليل على ذلك، وبهذا الصدد أكد الناطق باسم الدفاع اليمنية خلال المؤتمر الصحفي إن “اليمن الجديد قادر على أن يرد الصاع صاعين وأن يستهدف العدو في عمقه”، متوعداً أيضاً بالقول “سنقصف مزيدا من المنشآت والأهداف الحيوية”. وأكد سريع إن الشعب اليمني لن يموت جوعاً بسبب الحصار عليه من قبل التحالف، وقال بأن القوات اليمنية لن تنتظر حتى يجوع الشعب اليمني “شعبنا لن يموت جوعا وسنكافح بكل الطرق والوسائل للدفاع عن أنفسنا”، مشيرا إلى أن رهان السعودية على السلاح الأمريكي والأوروبي هو رهان فاشل. إليكم نص المؤتمر الصحفي لمتحدث قوات صنعاء العميد يحيى سريع بشأن استهداف منشأتي أرامكو : بسم الله الرحمن الرحيم المؤتمر الصحفي الإستثنائي بعون الله تعالى وصلت قواتنا لمستوى عال من الكفاءة والقدرة في كافة المستويات. اليوم تستطيع قواتنا صناعة وإنتاج العديد من الطائرات المسيرة خلال وقت قياسي.

سبق وأن أكدت القوات المسلحة قدرتها على إنتاج كل يوم طائرة مسيرة. معرض الصناعات العسكرية أكد للجميع مستوى ما وصلت اليه قواتنا من قدرات تصنيعية في مجال سلاح الجو المسير وكذلك القوة الصاروخية إضافة الى الصناعات الحربية المختلفة. اليوم سنتحدث عن عملية توازن الردع الثانية والتي استهدفت منشآت نفطية سعودية هذه العملية تعتبر خير مثال على ما وصلت اليه قواتنا من قدرات في مستوى التخطيط والتنفيذ اليوم نؤكد للعالم أن اليمن الحر الأبي الصامد في وجه تحالف العدوان لن يتردد في الرد على هذا العدوان وسيستخدم حقه المشروع في إستهداف كافة الأهداف المشروعة في عمق دول العدوان.

نعرض لكم الآن صوراً لمعامل بقيق وخريص بحسب الصور الجوية قبل الإستهداف هذه الصور التقطت من قبل طائراتنا الإستطلاعية قبل العملية. العملية سبقها رصد إستخباراتي دقيق وقد حصلنا على صور من داخل المواقع المستهدفة . الأمريكي حاول تقزيم العملية … نؤكد لكم اليوم أن الدمار الذي لحق بالمنشآت المستهدفة أكبر بكثير مما تم الإعتراف به الأمريكي حاول نشر صور مفبركة لما بعد العملية في إطار محاولاته للتقليل من شأنها هذه الصورة تؤكد حجم إستهانة الأمريكي بالعملية في حين أن الأضرار اكبر بكثير مما تظهره هذه الصور. الحريق أستمر لعدة ساعات ولم تتمكن الجهات المختصة في دولة العدوان السيطرة عليه فهل من المعقول أن تكون الاضرار كما يحاول الأمريكي تصوير ذلك. واليكم الآن تفاصيل جديد عن العملية : أولاً : نفذت العملية عدد من أنواع الطائرات المسيرة منها طائرات سيكشف عنها اليوم ولأول مرة . هذه الطائرات تعمل بمحركات نفاثة وعادية انطلقت من ثلاث نقاط أساسية بحسب المدى والمسار ومن جهات مختلفة بحسب مكان الهدف. النقطة الأولى انطلقت منها طائرات من نوع قاصف من الجيل الثالث والتي تصل الى مديات بعيدة نكشف عنها لأول مرة وقد استخدمت من قبل النقطة الثانية أنطلقت منها طائرات صماد 3 والتي يبلغ مداها ما بين 1500- 1700 كيلو النقطة الثالثة انطلقت منها طائرات ذات محركات نفاثه وقد تم استخدامها من قبل وسوف نكشف عنها لاحقاً هذه الطائرات لها رؤوس انشطارية تحمل أربعة قنابل دقيقة في الإصابة تستطيع بأنواعها التخفي والمناوره وتستطيع إصابة الهدف من عدة زوايا سبق العملية عملية تخطيط وتجهيز على أعلى المستويات وبأساليب عملياتيه متقدمة ومتطورة بحيث تم الموازنة بين الطائرات ذات المحركات النفاثة والعادية وذات المدى الأكبر والمتوسط بحيث تصل الى أهدافها في وقت واحد تم إستخدام طائرات أخرى للتمويه والتشويش على العدو لتتمكن الطائرات الأساسية من الوصول الى الهدف كان الهدف منها إشغال الدفاعات الجوية المعادية وإيهامها بأنها هي الهدف ثانياً : تحتفظ القوات المسلحة بالتفاصيل الكاملة للعملية وستكشف عن كل التفاصيل في الوقت المناسب. حاول العدو الإستهانة بالعملية ونتائجها وتداعياتها إلا أنه يوماً بعد آخر يعترف بالأضرار المستمرة على إقتصاده وعلى مكانته في المنطقة والعالم. يحاول العدو السعودي ومعه الأمريكي الهروب من حقيقة واضحة للجميع وذلك في إطار إستهانته بالقدرات اليمنية والإمكانيات اليمنية حتى لا يكون امام إستحقاقات الوضع اليمني الجديد اليمن الجديد القادر على ان يرد الصاع صاعين .. وأن يصفع العدو في عمقه .. هذا العدو الذي أستهان بدماء اليمنيين وأرواحهم .. هذا العدو الأرعن الغاشم الظالم … الذي قصف ودمر وأحرق القرى والمدن اليمنية … اليوم تحرق منشآته النفطية .. وستحرق المزيد من المنشآت والأهداف الحيوية إذا ما أستمر في عدوانه. شعبنا لن يصمت .. اليوم نذكر الجميع بما قاله السيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي الذي حذر مراراً وتكراراً دول العدوان وقال لهم بالحرف الواحد : لن نسمح بأن يموت الشعب اليمني جوعاً .. نقول للعالم المنافق المتواطئ .. شعبنا لم يموت جوعاً ولن يموت جوعاً وسيكافح ويناضل بكل الوسائل والأدوات ضد كل قوة معتدية غازية متآمره وسيمارس حقه المشروع في الدفاع عن نفسه. اليوم هناك مواقف عالمية تستحق الإشارة لا سيما تلك المواقف التي تؤيد حق اليمن في الرد على الإجرام السعودي الإماراتي في بلادنا … ونخص بالذكر مواقف إيران وتركيا وكذلك المواقف التي تضع في الإعتبار الجانب الإنساني في اليمن وبالتأكيد انكم تابعتم تلك المواقف. القوات المسلحة اليمنية اليوم وهي تقف بكل شموخ وعزة وصلابة أمام تحالف العدوان وقوى الشر .. تؤكد أنها لن تتوانى في الرد العاجل والإستثنائي على دول العدوان وعلى رأسها السعودية والإمارات .. إذا لم يتوقف هذا العدوان للنظام الإماراتي .. نقول .. عملية واحده فقط ستكلفك كثيراً … ستند م … نعم ستندم …. إذا ما قررت القيادة إصدار توجيهاتها للقوات المسلحة بتنفيذ أي عملية رد خلال الأيام أو… الأسابيع القادمة. نعم ستكلفه كثيراً .. اليوم نعلن ولأول مرة أن لدينا عشرات الأهداف ضمن بنك أهدافنا في الإمارات منها في أبوظبي ودبي وقد تتعرض للإستهداف في لحظة … فاليمن اليوم أقوى .. أشد .. أعتى .. أصلب .. لن تمضي معنا التهديدات .. والتلويحات .. أوقفوا عدوانكم .. ارفعوا أيديكم عن اليمن .. حينها ستحظون بالأمن وسنحظى نحن كذلك بالأمن … إذا أردتم الأمن والسلامة لمنشآتكم وأبراجكم الزجاجية التي لا تستطيع الوقوف أمام طائرة مسيرة واحده فأتركوا اليمن وشأنه …. هذا التحذير خذوه على محمل الجد أكثر من أي وقت مضى فنحن اليوم أكثر تصممياً على تنفيذ عمليات واسعة ونوعية لوقف هذا العدوان … دماء شعبنا غالية .. دماء اليمنيين لن تذهب هدرا .. أطفالنا لن يموتوا بسبب حصاركم .. سنفعل كل ما بوسعنا نحن بالقوات المسلحة من أجل إنهاء معاناة شعبنا العظيم العزيز المجاهد المؤمن .. شعب الإيمان .. شعب الإسلام .. رهان قوى العدوان على الأسلحة الأمريكية والأوروبية رهان فاشل حيث لا تستطيع التصدي أو إسقاط أي هدف من اهدافنا أو طائراتنا.