اخبار الخليج / اخبار اليمن

تفكيك حقل ألغام من مخلفات الحوثي صناعة إيرانية في الخوخة بالحديدة 

0 نشر
الحديدة - اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

الخميس 19 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

تفكيك حقل ألغام من مخلفات الحوثي صناعة إيرانية في الخوخة بالحديدة 

كتب

الحديدة - الخليج 365

أفادت مصادر محلية في محافظة الحديدة، غرب اليمن، بأن "الفرق الهندسية التابعة للقوات المشتركة ، فككت حقل ألغام في منطقة قطابة الشرقية بمديرية الخوخة محافظة الحديدة.

 

 

وقال مصدر في القوات المشتركة أن امرأتين من نساء المنطقة أوقفتا طقما للشرطة المتحركة وأبلغتا عن ظهور أجسام غريبة مدفونة في منطقة رعي واحتطاب شرقي قطابة بفعل الرياح وسيول الأمطار الأخيرة .

 

Advertisements

وأكد المصدر أنه على إثر ذلك تم تحريك فريق هندسي من القوات المشتركة، الذي انتقل على الفور إلى المنطقة وقام بمسحها مكتشفاً حقل ألغام من مخلفات ما زرعته مليشيا الحوثي الموالية لإيران قبل دحرها.

 

وأضاف المصدر أن الفرق الهندسية عملت حتى الساعة على تفكيك ونزع أكثر من عشرين لغماً مضاداً للعربات والآليات إيرانية الصنع.

 

وقال مصدر محلي إن المنطقة التي تم اكتشاف حقل الألغام فيها هي منطقة يرتادها رعاة الأغنام والإبل ، وتأتي إليها النساء والأطفال لجلب الماء من البئر أو الاحتطاب.

 

مضيفاً أن المواطنين كانوا عرضة لإجرام المليشيا الحوثية الذي خلفته إنتقاماً وحقداً من الأهالي بعد دحرها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تفكيك حقل ألغام من مخلفات الحوثي صناعة إيرانية في الخوخة بالحديدة  لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا