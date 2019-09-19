الإمارات تغيث ناجين من مجزرة حوثية في الساحل الغربي

الخميس 19 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 ـ متابعات

قدمت دولة الإمارات - ممثلة في ذراعها الإنسانية " هيئة الهلال الأحمر الإماراتي " - مساعدات إيوائية وغذائية طارئة لمواطنين يمنيين ناجين من مجزرة مأساوية ارتكبتها المليشيات الحوثية الإرهابية مؤخرا عبر قصف مدفعي مباشر استهدف مساكنهم جنوب الحديدة غربي اليمن.



ووفق وكالة "وام" قال ممثل الهلال الأحمر الإماراتي في الساحل الغربي اليمني :" إن الهلال تلقى نداء استغاثة من الجهات المختصة في مديرية التحيتا لإغاثة 23 أسرة في منطقة المتينة وجدت نفسها يوم الجمعة الماضي في العراء عقب قصف مدفعي مكثف و مباشر من قبل بقايا جيوب المليشيات الحوثية أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 11 معظمهم من النساء و الأطفال إلى جانب إحراق منازلهم " .

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و ولفت إلى أن " الهلال الأحمر " كدأبه لبى نداء الإستغاثة عبر نصب خيام إيوائية و مد الناجين من الجريمة الحوثية بما يحتاجونه من مياه شرب وغذاء.. و لفت إلى أن دعم " الهلال " سيتواصل ضمن الجهود الإنسانية التي تبذلها دولة الإمارات من أجل التخفيف من معاناة تلك الأسر و تلمس احتياجاتها الضرورية.

و عبر عادل مكرشب مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة الحديدة عن شكره و تقديره للجهود المتواصلة لدولة الإمارات العربية المتحدة عبر ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر لإغاثة المنكوبين و مدهم باحتياجاتهم الضرورية فضلا عن دعمها السخي الرامي إلى تطبيع الحياة في كامل المديريات المحررة بالساحل الغربي .

بدوره عبر الأهالي عن سعادتهم البالغة بتوفير مساكن بديلة لهم و شكرهم للدور الإنساني الكبير لدولة الإمارات على الساحة اليمنية والذي أسهم في تطبيع حياة اليمنيين