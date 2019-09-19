التحالف يهاجم مواقع وتجمعات المليشيا في باقم

الخميس 19 سبتمبر 2019

مقاتلات التحالف

كتب الخليج 365 ـ صعدة

جددت مقاتلات التحالف العربي قصفها مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي في محافظة صعدة شمالي اليمن.



وقالت مصادر محلية إن مواقع وتجمعات للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية باقم تعرضت لقصف جوي عنيف.

وأضافت المصادر أن القصف ترافق مع تحليق مكثف في أجواء المديرية الحدودية مع المملكة العربية السعودية.

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ورجحت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا جراء القصف الجوي.

وكانت مقاتلات التحالف قد استهدفت أمس تجمعات للمليشيا في معسكر كهلان داخل مركز المحافظة.

وعلى مدار الأسبوع الجاري، شن التحالف غارات عنيفة على أهداف للمليشيا الانقلابية داخل معسكري المحور والجمهورية في مدينة صعدة.

وأسفر القصف، بحسب مصادر متطابقة، عن تدمير آليات ومقتل وإصابة العشرات من مسلحي المليشيا.

وتتعرض مواقع وتجمعات وتحركات المليشيا في مختلف مديريات المحافظة لقصف جوي ومدفعي بشكل شبه يومي منذ العام 2015.