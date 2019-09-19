السلطة المحلية واللجان المجتمعية بالمكلا يؤيدان مطالب أبناء حضرموت

الخميس 19 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365

أصدرت السلطة المحلية بمديرية مدينة المكلا، ولجانها المجتمعية بيان تتأييد ودعم لإجماع أبناء حضرموت للمطالبة بحقوقهم المشروعة وإيقاف تصدير النفط.



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وجاء في البيان: "تشهد محافظة حضرموت تهميشاً متعمداً من قبل الحكومة في مطالبها الشرعية والحقوقية منذ فترة ليست بالبسيطة وهي ترفد خزينة الدولة بالنصيب الأكبر من الموارد. فهل من المعقول أن يكون جزاء حضرموت على هذا النحو؟ لقد بلغ السيل الزبى وطفح الكيل من هذه الممارسات غير المسئولة التي تقوم بها الحكومة وهذا التهميش المتعمد لحقوق حضرموت.. وكان آخرها التأخير غير المبرر في تسليم جنود المنطقة العسكرية الثانية رواتبهم وكذلك التخلي عن مسئولية الحكومة في حل مشكلة الكهرباء من محروقات ورفد حضرموت بمحطات جديدة استراتيجية تواكب التطور العمراني والحضري والسكاني وكذلك دفع مستحقات المحافظة الـ(20 %) من مبيعات النفط.

لذا فإن السلطة المحلية بمديرية مدينة المكلا ولجانها المجتمعية بالمديرية والمشائخ والأعيان ومنظمات المجتمع المدني وكل النخب المجتمعية والشخصيات الاجتماعية والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية في مديرية المكلا، تؤيد وتبارك وتقف الى جانب الاجماع الحضرمي والقرار الصائب والشجاع بوقف تصدير النفط حتى يتم تلبية كافة حقوق حضرموت المشروعة. حضرموت كلها متحدة وتقف الى جانب قيادتها وسلطتها المحلية.