ميليشيا الحوثي وتنظيم القاعدة.. "ما كان خفيًا بات في العلن"

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ميليشيا الحوثي وتنظيم القاعدة.. ما كان خفيا بات في العلن
الخميس 19 سبتمبر 2019
كتب
الخليج 365
ما كان يجري في اليمن بين تنظيم القاعدة وميليشيات الحوثي في الخفاء، بات اليوم يجري في العلن ، وذلك بعدما اتفق الطرفان، وفقاً لمصادر يمنية، على صفقة جديدة لتبادل الأسرى بينهما، تحديداً في محافظة البيضاء وسط البلاد.
وبموجب تلك الصفقة، ستطلق ميليشيات الحوثي سراح 17 سجيناً، مقابل العدد نفسه من عناصر الميليشيات سجنوا أثناء معارك سابقة.
الصفقة الجديدة تأتي بعد نحو أسبوع فقط، من إتمام صفقة أخرى أفرج بموجبها الطرفان عن ستة عناصر.
هذه التطورات الجديدة والمعلنة، تدل على أوجه من التعاون والعلاقة الوثيقة بين المتمردين ، وتنظيم القاعدة في البيضاء، فرغم المعلن من نزاع ظاهري بينهما، إلا أن الطرفان يلتقيان في حدود ضرب استقرار المناطق المحررة في اليمن.
وهو ما أكدته مراراً تقارير استخباراتية يمنية، كشفت عن العلاقة بين ميليشيات الحوثي وتنظيم القاعدة وشبكات التهريب والاتجار بالبشر التي يستخدمونها من أجل تمويل أنشطتهم الإرهابية والتخريبية.
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