عدن - ياسمين التهامي - ورد الان ...شاهد بالصور...اشتعال حرائق ضخمة في القصيم ...هل تعرضت لقصف حوثي

2019/09/19 الساعة 07:07 صباحاً

اندلع حريقًا ضخمًا في محافظة عنيزة بمنقطة القصيم، مساء اليوم، بالقرب من شركة الكهرباء.

ووثق مقطع فيديو، اندلاع الحريق على رقعة كبيرة من الأرض وتصاعد الأدخنة بشكل كثيف، فيما لم يتم التأكد هل الحريق اندلع في مزرعة أو مصنع.

ياتي هذا بعد ايّام من هجوم ارهابي على شركة أرامكو في "بقيق"