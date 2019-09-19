شكرا لبحثكم عن خبر ضبط ” يمني” بمطار القاهرة حاول تهريب كيلو قات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تمكنت سلطات مطار القاهرة الدولي بجمهورية مصر العربية ، اليوم الأربعاء، من ضبط راكب حاول تهريب كمية من "القات"، أخفاها داخل جيوب سحرية بحقائبه، أثناء إنهاء إجراءات وصوله قادماً من اليمن، وتم تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وبحسب بيان لسلطات المطار ، وردت معلومات لمباحث المطار تفيد بأن أحد الركاب القادمين من اليمن بحوزته مواد مخدرة، لتهريبها داخل البلاد وبيعها وتحقيق مكاسب مادية، وبتفعيل إجراءات المتابعة تبين وصول الراكب على الطائرة اليمنية ومعه المواد المخدرات بحقائبه، وبتفتيش الراكب عُثر بداخل إحدى حقائبه على كمية من نبتة "القات" المخدر وزنت حوالي كيلو جرام.

وأمر اللواء حسين منيع مساعد وزير الداخلية لأمن طار القاهرة الدولي باتخاذ الإجراءات القانونية وإحالته للنيابة للتحقيق.