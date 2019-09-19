شكرا لبحثكم عن خبر حرب الأثير.. تقرير أمريكي يكشف خفايا استيلاء الحوثيين على إذاعات اليمن وتسخيرها في دعاية الحرب والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - كشف تقرير لوكالة «ذا ميديا لاين» الأميركية المستقلة للأنباء عن خفايا المساعي الحوثية الطامحة للسيطرة على المجال الأثيري والاستيلاء على الإذاعات اليمنية كافة، وتسخيرها في الدعاية الحربية ضد الحكومة اليمنية الشرعية، مشيراً كذلك إلى الجهود الجادة للمملكة العربية السعودية لإفشال المخططات الحوثية.

ويقول التقرير أن جماعة الحوثيين كانت تخشى من أن تستخدم الإذاعات في سرد الروايات الحقيقية المتعلقة بالحرب مما قد يشكل تهديداً على سمعتها المحلية، ولهذا شنت معركة قاسية ضد وسائل الإعلام ومحطات الإذاعة في جميع أنحاء البلاد.

وأشار التقرير إلى أن حملة القمع والتغيير القسري في الخطاب الإذاعي أُجبرت معظم الاذاعات التي تسعى إلى مواصلة بث الاخبار المستقلة على الانتقال إلى مناطق خارج سيطرة الحوثيين ، بما في ذلك إلى العواصم العربية الأخرى مثل الرياض والقاهرة وأبو ظبي.

نص التقرير:

في صباح يوم مشرق ، قام عباس العكبري ، وهو منتج مخضرم في إذاعة الحديدة ، بالنظر من نافذة مكتبه ولاحظ وجود شاحنة نقل تقترب بسرعة من المبنى.

بعد بضع دقائق فقط ، قفز حوالي خمسة مسلحين من السيارة واقتحموا مكتبه. لقد قاموا بتخريب غرفة التسجيل ، وصادروا المعدات ، ونهبوا كامل محتويات أرشيف المحطة ، التي تضم أكثر من 50 عامًا من المواد التي توثق تاريخ الحديدة.

ظلت محطة إذاعة الحديدة مغلقة منذ ذلك الحين.

قصة العكبري ليست أمراً غير مألوف في اليمن، فمع استمرار الحرب هناك بين التحالف الذي تقوده السعودية لدعم الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران ، ظهر ميدان حرب جديد: الصراع على المجال الكهرومغناطيسي (الراديو).

في الواقع ، أصبحت الإذاعة في اليمن أداة مهمة في إعادة سرد الروايات المحيطة بالحرب. وإدراكاً منهم لخطورة هذا الأمر ، شن الحوثيون معركة قاسية ضد وسائل الإعلام ومحطات الإذاعة في جميع أنحاء البلاد.

يقول أمير باسلوم ، مدير محطة إذاعية كبيرة بحضرموت: "ليست المحطات الإذاعية فقط هي التي تتعرض للهجوم ، بل الإعلام بشكل عام".

وقال لـ "ميديا لاين": "إنهم يقتحمون المكاتب ، ويصادرون المعدات ويحتجزون العاملين ، ثم يخبرون مسئولي الإذاعة بما هو مسموح بثه وبما هو محظور".

نتيجة لذلك ، فإن معظم المحطات الإذاعية في اليمن قد توقفت عن العمل. أولئك الذين بقوا في هذا المجال بدأوا بتلقي الأوامر من القيادات الحوثية القوية.

هناك قصص عديدة لاعتداءات تعرضت لها إذاعات يمنية محلية، ومنها على سبيل المثال إذاعة "حياة إف إم"، وهي واحدة من أبرز المحطات الإذاعية في اليمن.

كانت الإذاعة في الشهر قبل الماضي تبث على تردد 104.7 FM. وفي تحول مفاجئ للأحداث، تم تغيير اسم المحطة إلى إذاعة "صوت الشعب" وبدأ بثها على 107.0 FM.

حدث التغيير بعد أن اقتحم الحوثيون مقر المحطة وأخذوا عمالها رهائن. لم يُسمح لأحد بدخول المبنى أو الخروج منه لأكثر من أسبوع ، وفقًا لعدة مصادر مطلعة.

وأوضح باسلوم: "المخاطر في العمل الإذاعي حالياً ليست جسدية فحسب ، بل هي مالية أيضًا".

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يضيف: "يجبر متمردو الحوثي جميع الشركات على التبرع بجزء من إيراداتها لما يسمى بالمجهود الحربي".

وأِشار الى أن المحطات الإذاعية ووسائل الإعلام، التي تعتمد على أموال الإعلانات ، تأثرت بسبب هذه الضرائب.

واضاف "إذا رفضت الدفع ، فأنت تعتبر خائناً أو كافرا ، وقد يتعرض الشخص للسجن أو القتل ، لرفضه التبرع بالمال للحوثيين" .

في الواقع ، أُجبرت معظم الاذاعات التي تسعى إلى مواصلة بث الاخبار المستقلة على الانتقال إلى مناطق خارج سيطرة الحوثيين ، بما في ذلك إلى العواصم العربية الأخرى مثل الرياض والقاهرة وأبو ظبي.

وقال منصور الرضا، الذي يعمل في إذاعة يمنية وطلب عدم الكشف عن اسم محطته: "لم يكن أمامنا أي خيار آخر سوى إغلاق مقرنا.. نحن نستخدم "فيسبوك" الآن لنشر المحتوى الخاص بنا، لكن بالتأكيد ليس فعالًا مثل البث التقليدي" .

وقال علي السلامي، مدير محطة ما زال يعمل من العاصمة اليمنية صنعاء، في حديث مع "ذا ميديا لاين" : يقولون إن هناك حرية في البث الاذاعي مهما كان المحتوى الذي نريده ، لكنها ليست حقيقية، يمنع علينا نشر أي محتوى قد يضر بالحوثيين أو يشكك في شرعيتهم. ولأن اصحاب المحطة يخافون من غضب الحوثيين ، غالباً ما يتجنبون بث الأخبار أو البرامج السياسية تماماً ".

في الواقع ، أصبحت الإذاعات التقليدية في اليمن منتهية الصلاحية تقريبًا. عدد قليل فقط من المحطات الـ 26 التي كانت موجودة في صنعاء ما زالت تعمل.

في هذه الأثناء ، تواصل اذاعة "ايرام اف ام" و "سام أف أم" وهما من أكبر الاذاعات التي ما زالت تعمل في البلاد - بث الدعاية المؤيدة للحوثيين ، بما في ذلك رسائل دعم لحزب الله وإيران. وايضاً ، تنشر المحطات الصغيرة الموجودة في ريف اليمن رسائل متطرفة لجذب الشباب للانضمام إلى صفوف الحوثيين.

واضاف السلامي "إذا قمت بسماع أحدى هذه الاذاعات ، فمن المحتمل أن تسمع تقارير عن الدمار الذي تسببت فيه الغارات الجوية للتحالف بقيادة الولايات المتحدة ، أو ربما تسمع أغاني شعبية تدعو إلى الحرب وتشجع الناس على الانضمام إلى القتال" .

في وقت سابق من هذا الصيف ، أطلقت "سام إف إم" حملة لجمع الأموال لصالح حزب الله في لبنان. على مدار عشرة أيام فقط ، تمكنت المحطة من جمع ما يقرب من 300000 دولار لمساعدة الحزب ، الذي يعاني من ضائقة مالية منذ إعادة فرض العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران.

في شريط فيديو نُشر في ختام الحملة ، احتفل مدير عام "سام إف إم" ، حمود محمد شرف ، بجمع التبرعات قائلاً "الموت لأمريكا! الموت لإسرائيل! النصر للإسلام! "

ولتحدي النفوذ الإيراني المتزايد في اليمن ، بدأت المملكة العربية السعودية في تكثيف جهودها الإذاعية الخاصة في المنطقة.

خلال الأشهر القليلة الماضية ، أضافت هيئة الإذاعة السعودية عدة ساعات من المحتوى والبرامج إلى محطة "هُنا العزم" التابعة لها، الموجهة لقوات السعودية المنتشرة في اليمن.

من خلال البث من الأراضي السعودية ، يمكن سماع الاذاعة في أجزاء كثيرة من اليمن ، وعادة ما يكون ذلك من خلال الاتصال عبر الأقمار الصناعية.

واضاف الرضا بإن السعوديون يشوشون على الاذاعات الحوثية في اليمن، ومن المحتمل أيضاً أنهم كانوا يساعدون الاذاعات المناهضة للحوثيين على بث محتواها من الأراضي السعودية، باستخدام تردد الموجة القصيرة ، في إشارة إلى الجهود المتنامية التي تبذلها الرياض لكبح جماح الدعاية الحوثية التي تبث عبر اليمن.

وقال الرضا لصحيفة "ذا ميديا لاين" إنه يشك في أن ذلك سيساعد على التأثير على الرأي العام.

واضاف "التدخل السعودي عبر الأثير لم ينجح إلا في شمال اليمن ، في حين أن بقية البلاد تواصل الاستماع إلى الإذاعات التي يسيطر عليها الحوثيون بطريقة أو بأخرى".

ولأن الكهرباء لا تعمل إلا لعدة ساعات يومياً في معظم أنحاء اليمن ، فأن الناس يستمعون الى اي محطة يجدونها على المذياع، ولا يهمهم توجهها أو المحتوى السياسي الذي تنشره.