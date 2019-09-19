شكرا لبحثكم عن خبر ”نفط صنعاء” تقر إجراءات للحد من أزمة مشتقات خانقة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أقرت شركة النفط اليمنية بصنعاء، الاربعاء، تفعيل نظام الرقابة الآلية للتموين عبر أرقام قعادات السيارات والمركبات بكمية (40) لتر لكل وسيلة نقل ولمدة ثلاثة أيام بحيث يتمكن المواطن بعدها من التموين مرة أخرى بالإضافة إلى تخصيص محطات للدراجات النارية.

وأوضحت الشركة في بيان، تلقاه "المشهد اليمني" أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات الرقابية للتعامل مع المستجدات المؤثرة على الوضع التمويني منها إعادة النظر في برامج التوزيع بحسب الكميات المتاحة وتوزيعها على أكبر نطاق جغرافي ولأطول فترة ممكنة وإنزال لجان ميدانية للرقابة على عملية التفريغ والبيع للمواطنين في المحطات البترولية.

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واشارت الشركة الى أن عملية البيع في المحطات البترولية للفترة الصباحية تبدأ من تمام الساعة الثامنة صباحاً وتنتهي الواحدة ظهراً ويستأنف العمل من الساعة الثالثة عصراً وحتى الثامنة مساءً للفترة المسائية من كل يوم,

وتمر العاصمة صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي بأزمة مشتقات نفطية خانقة لليوم الرابع على التوالي، لكنها تشهد توسعا يوم بعد يوم.